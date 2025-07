Piantedosi dispiaciuto per Salvinianche io imputabile

"Mi dispiace molto per questa notizia, mi ha colpito molto nel rispetto profondo dei passaggi giudiziari. Mi dispiace umanamente e personalmente e anche professionalmente, io ho vissuto quella stagione da capo di gabinetto di Salvini. Me ne sento ancora più partecipe e rivendico l'azione che fu fatta per contrastare l' immigrazione illegale che non è tanto diverso dalle mafie ". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del convegno 'Parlate di Mafia' a Roma sull'impugnazione della Procura di Palermo dell'assoluzione del ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. "Mi ritengo moralmente imputabile anche io", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piantedosi, dispiaciuto per Salvini,anche io imputabile

In questa notizia si parla di: piantedosi - salvini - dispiaciuto - imputabile

