Petitto | La fine della giunta Nargi è una sconfitta per tutti

Tempo di lettura: < 1 minuto “La fine anticipata dell’amministrazione comunale di Avellino rappresenta una sconfitta per l’intera comunitĂ . Ho seguito da vicino l’evoluzione della crisi politica che ha colpito la giunta guidata dal sindaco Laura Nargi, cercando fino all’ultimo momento soluzioni di mediazione e responsabilitĂ che potessero evitare lo scioglimento anticipato del consiglio comunale”. Queste le dichiarazioni del consigliere regionale Livio Petitto sulla fine anticipata della consiliatura guidata da Laura Nargi. Ho sempre creduto nel dialogo e nella stabilitĂ istituzionale, e per questo motivo mi sono impegnato con determinazione per trovare una sintesi tra le diverse anime politiche presenti in maggioranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

