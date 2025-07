Perù Amico d’Italia | Donne e violenza basta E ora aiutiamo i figli

Uscire dalla spirale d’odio e abbracciare quei due poveri ragazzi assicurando vicinanza e impedendo che finiscano in un clima di vendetta. È una persona saggia e concreta Ana Maria Bobadilla Vilchez, presidente dell’associazione “ Perù Amico d’Italia “, referente di una comunità peruviana che in Brianza conta almeno seimila persone. Gente tosta, persone che lavorano sodo (dalla logistica alla ristorazione ai servizi sanitari), perfettamente integrate. Domenica scorsa si sono ritrovate in Duomo a Monza con canti, danze, l’inno peruviano e quello italiano intonati sul sagrato in occasione del 204esimo anniversario dell’indipendenza del Perù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

