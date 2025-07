Pericolo batteri | bagno vietato al Lido di Arona

Non si può fare il bagno al Lido di Arona. Lo dice un'ordinanza del Comune di Arona firmata giovedì 17 luglio. Vietata la balneazione per il pericolo di troppi batteri nell'acqua del lago. Le rilevazioni Le rilevazioni di Arpa del 14 luglio hanno individuato un valore superiore di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Pericolo batteri: bagno vietato al Lido di Arona.

