Pergolesi e Spontini Festival ’Viaggi e miraggi’ al centro E arrivano i ’concerti in cantina’

Proseguirà fino al 28 settembre la 25ª edizione del Pergolesi Spontini Festival, intitolato a due dei più grandi compositori della storia della musica, entrambi marchigiani: Giovanni Battista Pergolesi, originario di Jesi, e Gaspare Spontini da Maiolati, sempre in provincia di Ancona. ’Viaggi e miraggi’ è il tema della rassegna (inaugurata ieri sera) che fino al 28 settembre offrirà una programmazione diffusa, con trenta appuntamenti ‘itineranti’ fra borghi e città della Vallesina, Jesi, Maiolati Spontini, Morro d’Alba, Monsano, Montecarotto e Poggio San Marcello: concerti dal barocco al classico, dal jazz al pop, spettacoli di danza, cabaret, narrazione e circo contemporaneo punteggeranno il cartellone estivo che aprirà poi la strada alla 58ª stagione lirica di tradizione, in programma da metà ottobre al teatro Pergolesi di Jesi (l’apertura sarà il 17 ottobre con ’Don Giovanni’ di Mozart). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pergolesi e Spontini Festival ’Viaggi e miraggi’ al centro. E arrivano i ’concerti in cantina’

In questa notizia si parla di: spontini - pergolesi - festival - viaggi

La Fondazione Pergolesi. Spontini porta alla scoperta del teatro e del centro - Un weekend alla scoperta delle bellezze di Jesi. E’ quanto propone la Fondazione Pergolesi Spontini con le visite guidate che riguarderanno il Teatro Pergolesi (oggi alle ore 10 e domani alle 17.

Giornata mondiale dell'ambiente: la Fondazione Pergolesi Spontini vara il suo manifesto green - JESI – Una svolta sempre più verde per la Fondazione Pergolesi Spontini che, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno, ha ufficialmente adottato il suo “Manifesto per un teatro sostenibile e a basso impatto ambientale, sociale ed economico”.

Viaggi e miraggi del Festival Pergolesi Spontini - 28 giorni, 30 eventi, 15 location e 4 percorsi intorno al tema “Viaggi e Miraggi”. È il Festival Pergolesi Spontini, 25esima edizione, che dal 17 luglio al 28 settembre si svolge nel cuore della regione Marche, tra borghi e città della Vallesina: Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, Montecarotto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi.

“Viaggi e miraggi” al XXV Festival Pergolesi Spontini. Dal 17 luglio al 28 settembre a Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba e in Vallesina / ecco il programma https://marcheinfinite.com/2025/07/17/viaggi-e-miraggi-al-xxv-festival-pergolesi-spontini-dal Vai su Facebook

“Viaggi e miraggi” al XXV Festival Pergolesi Spontini. Dal 17 luglio al 28 settembre a Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba e in Vallesina / ecco il programma https://marcheinfinite.com/2025/07/17/viaggi-e-miraggi-al-xxv-festival-pergolesi-spontini-dal Vai su X

Pergolesi e Spontini Festival ’Viaggi e miraggi’ al centro. E arrivano i ’concerti in cantina’; “Viaggi e miraggi” al XXV Festival Pergolesi Spontini. Dal 17 luglio al 28 settembre a Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba e in Vallesina / ecco il programma; “Viaggi e miraggi”: edizione 2025 del Festival Pergolesi Spontini.

Pergolesi e Spontini Festival ’Viaggi e miraggi’ al centro. E arrivano i ’concerti in cantina’ - Proseguirà fino al 28 settembre la 25ª edizione del Pergolesi Spontini Festival, intitolato a due dei più grandi compositori ... msn.com scrive

Festival Pergolesi Spontini. Viaggi e miraggi fra note e danza - Ospiti Finardi, Cristicchi e Oblivion ... Da msn.com