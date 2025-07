Per il Censis l’Italia è pacifista Ma per l’11 per cento la bomba atomica è la soluzione

Solo il 16% degli italiani sarebbe pronto a combattere, il 19% diserterebbe, per il 26% meglio pagare mercenari stranieri. E di spendere per armi, pochissimi (26%) hanno intenzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Per il Censis l’Italia è pacifista. Ma per l’11 per cento la bomba atomica è la soluzione

Solo il 16% degli italiani pronto a fare la guerra; Cittadinanza, il ddl arriva alla CameraLega: Nessun agevolazione agli immigrati.

