Quando mi sono imbattuto nel concetto di submarining ho pensato, giocando con il nome di un programma tv popolarissimo negli anni Novanta, allo slogan ghosting senza frontiere. Le frontiere, nel caso specifico, sono quelle, che mai dovrebbero essere messe in discussione, del rispetto altrui, del senso di responsabilitĂ e in ultima analisi della gentilezza. Submarining, che cos’è e cosa significa. Complice una spiccata somiglianza lessicale, per un italiano intuire cosa significhi submarining non è poi così complesso. Questo neologismo, reso noto da un articolo della scrittrice britannica Rebecca Reid, descrive infatti il comportamento di chi, in una relazione che non deve essere necessariamente amorosa, compare e scompare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Peggio del ghosting c'è solo il submarining