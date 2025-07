Pechino cita il ‘modello Labubu’ per rilanciare l’economia cinese

(Adnkronos) – Il 'modello Labubu' per rilanciare l'economia cinese. E' questa l'idea lanciata dal ministro del Commercio di Pechino Wang Wentao, che prende esempio dai pupazzetti "in grado di conquistare il mondo". L'economia cinese "continua a trovarsi di fronte a una situazione molto grave e complessa", ha ammesso infatti il ministro, citando "l'instabilitĂ e l'incertezza dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La crisi dell’economia cinese. Un dragone assediato da Trump e dai debiti - Quando il duca di She gli domandò del governo, il Maestro Kong disse: la politica sta nell’attrarre i lontani e avere il consenso dei vicini”.

Turchia: studioso, impegno cinese per libero scambio porta certezze a economia globale - In un contesto di crescente protezionismo nel mondo, la posizione della Cina sul libero scambio e il suo impegno per il multilateralismo e la stabilita’ economica globale infondono certezza nell’economia mondiale, ha affermato uno studioso turco.

Mafia cinese, l’allarme della Dia: "Ben radicata nel comprensorio con ricadute sull’economia legale" - Torna l’allarme per la presenza delle mafie nel territorio pratese. A lanciare nuovamente l’allarme, questa volta, è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che nei giorni scorsi ha presentato la relazione sull’attività semestrale della Direzione investigativa antimafia (Dia) nelle varie provincie italiane.

Studio dell'UniversitĂ di Economia e Commercio Internazionale di Pechino: un numero crescente di giovani cinesi sta abbandonando del tutto la ricerca di un #lavoro, con fenomeno #Neet in crescita In rassegna: https://china-files.com/in-cina-e-asia-auto-elettr Vai su X

Record per l'Economia Marittima Cinese! Il 9 luglio 2025, Zheng Shanjie, capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, ha annunciato che il valore totale dell'economia marittima cinese ha superato i 10.000 miliardi di yuan (circa 1.400 mi Vai su Facebook

