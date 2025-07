pd incontro col presidente bonaccini

Proseguono i dibattiti politici e gli incontri al Festival dell’Unità del Pd al Frutipapalina di Sant’Egidio. Dopo l’incontro con il presidente della Regione Michele de Pascale tenutosi ieri sera, questa sera alle 21 sarà di scena il parlamentare europeo e presidente del Pd Stefano Bonaccini (nella foto), che verrà intervistato dal vicedirettore de ’Il Resto del Carlino’ Valerio Baroncini. Bonaccini è stato presidente della Regione Emilia Romagna per due mandati dal 2014 al 2024 quando ha annunciato le dimissioni per potersi candidare al Parlamento Europeo, dove è stato eletto come capolista del Pd nella circoscrizione nord-orientale con oltre 390. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

