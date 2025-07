Pazienti oncologici | Non passano per il Cup per prenotare i controlli

Tutti i pazienti oncologici presi in carico dall’ ospedale tifernate vengono seguiti nel decorso della malattia senza che loro debbano accedere al Cup per la prenotazione dei controlli e degli eventuali esami diagnostici necessari per effettuarli": la Usl Umbria 1 interviene con alcune precisazioni circa la segnalazione di alcuni disagi legati all’accesso al Cup dei pazienti oncologici in tempo di ferie avvenuta nei social che aveva originato diverse prese di posizioni di utenti e anche rappresentanti istituzionali. La direzione della Usl precisa che "il paziente in questione è attualmente in carico all’oncologia dell’ ospedale di CittĂ di Castello e l’appuntamento è stato solo spostato di circa 20 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pazienti oncologici : "Non passano per il Cup per prenotare i controlli"

Foce: “Approvare aggiornamento Lea per garantire test molecolari per 87mila pazienti oncologici ogni anno” - (Adnkronos) – "Sia subito approvato l'aggiornamento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), così possono essere garantiti test molecolari per 87mila pazienti ogni anno".

Tumori, con l'IA basta una foto per stimare l'età e le probabilità di sopravvivenza dei pazienti oncologici - FaceAge è uno strumento di intelligenza artificiale che analizza le foto del viso per stimare l’ età biologica e le probabilità di sopravvivenza dei pazienti oncologici.

Re Carlo parla del tumore, il messaggio ai pazienti oncologici: “Spaventoso ma può esserci luce oltre il buio” - Re Carlo III ha espresso il suo sostegno ai pazienti oncologici, parlando in modo esplicito per la prima volta della sua malattia e confessando che può essere un’esperienza “sconvolgente e a volte spaventosa”.

Bari, Policlinico, pazienti oncologici in fila all’alba sotto il sole per la chemio: “Siamo stremati, sveniamo ma va sempre peggio” - Al reparto di Ematologia del Policlinico di Bari i malati attendono anche per ore sotto il sole, tra malori, disagi e proteste per l’organizzazione. Secondo msn.com