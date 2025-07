Pauroso incidente in MotoGP Ogura viene schiacciato dalla moto

Bruttissima caduta per Ogura durante le prove libere a Brno. Highside in curva e moto che lo colpisce, fortunatamente il pilota si è rialzato senza conseguenze. Marc Marquez è il piĂą veloce nella prima sessione di prove, alle sue spalle si piazza Jack Miller. Terzo Bagnaia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pauroso incidente in MotoGP, Ogura viene schiacciato dalla moto

La moto di Ogura prende fuoco in pista: spaventoso incidente durante le Pre Qualifiche della MotoGP ad Assen - Spaventoso incidente per Ai Ogura ad Assen durante le prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025: l'Aprilia disarciona il pilota giapponese e poi prende fuoco.

Ai Ogura esce di pista, la moto va in fiamme: lo spaventoso incidente in MotoGp – Il video - Un inizio decisamente turbolento per il weekend del Gran Premio d’Olanda, sul leggendario tracciato di Assen, dove la MotoGP torna in pista questo fine settimana.

Pauroso incidente in MotoGP, Ogura viene schiacciato dalla moto; Il Chino Maidana vivo per miracolo dopo un pauroso incidente in moto: Salvato dall'erba bagnata; Spaventoso incidente in F2, un’auto schiacciata dall’altra: l’halo salva la vita al pilota.

Pauroso incidente in superstrada a Broccostella, coinvolte due moto - Un pauroso incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada Sora - Come scrive ilmessaggero.it

Giba, moto travolge quattro ragazzine dopo l’incidente - Pauroso incidente ieri pomeriggio nella strada principale di Giba: un’auto impegnata in una svolta a sinistra è stata centrata da una moto di grossa cilindrata che proveniva dalla ... Segnala unionesarda.it