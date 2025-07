Paura in Spagna per un incendio vicino a Madrid

Paura a Madrid per un incendio che è divampato nei pressi della capitale spagnola avvolgendola in una gigantesca nube di fumo. Le fiamme sono sotto controllo, in base a quello che fanno sapere le autorità , che hanno comunque esortato i residenti a rimanere nelle loro case e a chiudere le finestre. Le fiamme hanno bruciato circa 3.000 ettari di territorio. L'incendio è scoppiato nella città di Mentrida, nella regione centrale della Castiglia-La Mancia, a circa 50 chilometri a sud-ovest di Madrid. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Paura in Spagna per un incendio vicino a Madrid

In questa notizia si parla di: incendio - madrid - paura - spagna

Paura in Spagna per un incendio vicino a Madrid; Panico per il blackout in Spagna, file e ressa nei supermercati per le scorte: Scene da serie tv; Blackout in Spagna e in Portogallo. Stop a Internet, treni ed aerei LA CRONACA DELLA GIORNATA.

Spagna, incendio alle porte di Madrid: fumo avvolge la città - (LaPresse) Grande preoccupazione a Madrid per un incendio che dalla giornata di giovedì divampa nei pressi della capitale spagnola avvolgendola ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Spagna, incendio a Méntrida: evacuazioni e fumo fino a Madrid, chiusa l’autostrada A-5 - La colonna di fumo si è estesa fino alla zona sud della comunità di Madrid, dove l’odore acre ha iniziato ad avvertirsi già nel tardo pomeriggio. Da tg.la7.it