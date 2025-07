Parte la nuova stagione in casa Samnium | tutto pronto per la Serie B

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante manchi più di un mese all’inizio delle attività , la Rummo Samnium Basket è già al lavoro per organizzare al meglio la prossima stagione. Nell’anno sportivo 202526, la neonata società beneventana disputerà il suo primo campionato di Serie B femminile, ottenuto con la vittoria dei playoff dello scorso Maggio. L’obiettivo della Rummo Samnium Basket è quello di farsi trovare pronta ai nastri di partenza della nuova stagione e per quanto riguarda la prima squadra ci sono solo pochi dettagli da limare. Il Presidente Vittorio Mori ha già completato il roster da consegnare a coach Annecchiarico, ma non si escludono sorprese positive dell’ultimo momento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parte la nuova stagione in casa Samnium: tutto pronto per la Serie B

