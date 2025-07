Parcheggi tra polemiche e lavori Ticket più cari l’atto di Ferrara Tua | Ecco gli investimenti effettuati

C’è una sottile linea rossa che attraversa la polemica scoppiata in cittĂ sull’aumento delle tariffe dei parcheggi. Un malcontento diffuso, che serpeggia tra i residenti, i commercianti e i pendolari. Eppure, dietro i rincari che in queste settimane hanno acceso la protesta, si cela una strategia piĂą ampia che il Comune porta avanti da anni, con cifre e progetti che raccontano una narrazione diversa da quella delle lamentele a caldo: un piano di investimenti che, tra il 2018 e il 2027, vale oltre due milioni di euro. Lo si evince dal documento elaborato da Ferrara Tua, la societĂ partecipata che gestisce la sosta, di cui il Carlino è in possesso, all’interno del quale vengono elencati gli interventi realizzati, in corso e previsti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi tra polemiche e lavori. Ticket piĂą cari, l’atto di Ferrara Tua: "Ecco gli investimenti effettuati"

In questa notizia si parla di: investimenti - parcheggi - polemiche - lavori

Parcheggi, Cappa: “Nessuna stangata, solo piccoli adeguamenti legati a investimenti e riqualificazioni” - Tempo di lettura: 2 minuti “E’ surreale leggere di aumenti e stangate per gli automobilisti sul tema parcheggi.

(? Chiara Marchetti) Partiti i lavori della linea Rossa del tram in via Lame, per quello che è «l’ultimo grande cantiere del centro storico», come lo ha definito l’assessore alla Mobilità , Michele Campaniello. Il tratto in questione, che va da via Marconi fino all’an Vai su Facebook

Parcheggi tra polemiche e lavori. Ticket più cari, l’atto di Ferrara Tua: "Ecco gli investimenti effettuati" - Nel documento elencati gli interventi realizzati, in corso e previsti tra il 2018 e il 2027. Lo riporta msn.com

Lungomare, lavori al via con polemiche - Il Resto del Carlino - Lungomare, lavori al via con polemiche Si temono contestazioni per l’eliminazione di sessanta piante di tamerici per ricavare una trentina di posti auto ... ilrestodelcarlino.it scrive