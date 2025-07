Parcheggi della sopraelevata rinvio a settembre

Tutto rinviato al termine dell’estate: per il momento i lavori di realizzazione dei parcheggi al di sotto del cavalcavia non partiranno. Viene nuovamente rinviata una delle iniziative piĂą attese dai cittadini di Porto d’Ascoli e, in particolar modo, della Sentina: è in questo quartiere, infatti, che si trova buona parte delle aree in cui verranno fatti gli stalli. Date le lungaggini dei mesi scorsi, però, l’operazione slitta a data da destinarsi e dovrebbe partire, almeno cosi pare, a fine settembre. Per il momento è noto che provincia e comuna hanno stipulato la convenzione che vede Palazzo San Filippo concedere in comodato d’uso gratuito diverse superfici al civico 124 di Viale De Gasperi, con termine ventennale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi della sopraelevata, rinvio a settembre

In questa notizia si parla di: parcheggi - settembre - sopraelevata - rinvio

Parcheggi della sopraelevata, rinvio a settembre.

Parcheggi della sopraelevata, rinvio a settembre - Tutto rinviato al termine dell’estate: per il momento i lavori di realizzazione dei parcheggi al di sotto del cavalcavia ... Da msn.com

Parcheggi sotto la sopraelevata. La convenzione arriva in giunta - MSN - La convenzione per i parcheggi sotto la Sopraelevata va in giunta, ma le aree di sosta difficilmente verranno approntate per l’estate. Riporta msn.com