Parcheggi a pagamento e bus navetta in quota dell’alta Valle Camonica Ecco tariffe e orari delle principali località

Ponte di Legno (Brescia), 18 luglio 2025 – Parcheggi a pagamento e bus navetta nelle principali localitĂ in quota dell’alta Valle Camonica. A Ponte di Legno da domani e fino al 31 agosto si pagheranno cinque euro per posteggiare in Val Sozzine, mentre in Valbione dal 20 luglio al 20 agosto la strada sarĂ chiusa tra le 9.30 e le 11.30 e tra le 15 e le 17. Parcheggiare costerĂ cinque euro. Lo stesso prezzo si pagherĂ , da domani, a sant’Apollonia e a Case di Viso, dove la strada sarĂ chiusa da Pezzo dalle 10 alle 17.30. A TemĂą, in Val d’Avio la strada sarĂ ad accesso pedonale, mentre in Valle di Canè la sosta costerĂ cinque euro e la strada sarĂ chiusa dalle 9 alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parcheggi a pagamento e bus navetta in quota dell’alta Valle Camonica. Ecco tariffe e orari delle principali localitĂ

In questa notizia si parla di: parcheggi - pagamento - navetta - quota

Ancora parcheggi a pagamento a Monza: quando e dove arrivano nuove strisce blu in cittĂ - Nuovi parcheggi a pagamento a Monza. E altre strisce blu in arrivo. Dal 3 giugno entrerĂ ufficialmente in vigore la Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica Villa Reale (ZPRU 5), e verrĂ dunque completato il piano di regolamentazione della sosta.

Tornano i parcheggi estivi a pagamento, il servizio parte prima del previsto - A partire dal 9 maggio, e fine al secondo fine settimana di settembre, saranno attivi i parcheggi estivi a pagamento sulle riviere di Pescara.

Di Pillo (Pettinari Sindaco) sui nuovi parcheggi a pagamento sulla riviera: "Andavano evitati" - "L’istituzione di nuovi parcheggi a pagamento sulla riviera di Pescara rappresenta l’ennesimo balzello a carico dei cittadini e dei residenti.

IN VAL GRANDE CON BUS NAVETTA ? Estate/Autunno 2025 VEZZA D’OGLIO da Piazza 4 Luglio 1866 (1080 m) fino alla loc. Le Valli (1550 m) TUTTI I GIORNI DA LUGLIO A OTTOBRE! CHIAMA IL: 347 6489202 o 0364 94556 (prenotazione obbligat Vai su Facebook

Parcheggi a pagamento e bus navetta in quota dell’alta Valle Camonica. Ecco tariffe e orari delle principali località ; Via al bus navetta a pagamento a Mantova: i parcheggi restano gratuiti; Riaperte tutte le strade in alta quota.

Campo di Marte, parcheggi a pagamento "Prendete la navetta, quella ... - Campo di Marte, parcheggi a pagamento "Prendete la navetta, quella resta gratis" Dal 14 l’area di sosta a Baia Flaminia sarà chiusa per disegnare gli stalli blu: il ticket scatterà nei fine ... Da ilrestodelcarlino.it

Prova parcheggi e navetta "Percorso bocciato" - la Nazione - Gerardo Anastasio (Anaao): "Storie di ordinaria disorganizzazione" Prova parcheggi e navetta "Percorso bocciato" Gerardo Anastasio (Anaao): "Storie di ordinaria disorganizzazione" ... Secondo lanazione.it