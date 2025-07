Papa Leone clamorosa sorpresa | dove farà il primo viaggio e perché

Quale sarà la meta del primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV? La partenza non è ancora ufficiale ma appare fortemente voluta da Leone XIV, che già a maggio aveva espresso la volontà di visitare il luogo che definisce “ la sua terra spirituale ”. Un gesto che sarebbe carico di significato teologico, culturale e pastorale. Leggi anche: Inquadrati al concerto si nascondo dalle telecamere in imbarazzo: ecco chi sono (VIDEO) Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Algeria: il motivo. Il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV potrebbe condurlo in Algeria, precisamente ad Annaba, l’antica Ippona, fa sapere Dagospia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Papa Leone, clamorosa sorpresa: dove farà il primo viaggio e perché

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace.

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

Il primo Angelus di Papa Leone da Castel Gandolfo Vai su X

Nel cuore dell’estate, Papa Leone XIV torna a celebrare l’Eucaristia nella storica parrocchia di San Tommaso da Villanova, a Castel Gandolfo. Domenica 13... Vai su Facebook

Così Leone XIII guardò a Oriente per la pace; A Nicea a novembre, più probabile il Perù degli Usa: quali saranno i primi viaggi di Leone XIV; Papa Leone XIV prepara i viaggi pastorali. Ecco quali potrebbero essere le prime mete.

Il primo viaggio di papa Prevost - "La sua presenza in Turchia sarà una fonte di gioia a di grazia per tutti noi credenti e per intera nazione" ... Segnala interris.it

Migranti, il lascito di Bergoglio a Leone XIV e il viaggio simbolo a Lampedusa l'8 luglio 2013 contro la «cultura dell'indifferenza» - “In questo mondo globalizzato siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Da msn.com