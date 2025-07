Papà e mamma quei tre mesi in apnea

Si rinnova ogni anno lo smarrimento dei genitori tra i 40 e i 60 anni al cospetto dei figli che nelle mattinate estive quando non poltriscono a letto si abbandonano sul divano a guardare la tv, scrollare lo smartphone, leggere qualche libro se va bene. Negli anni ‘80 i bambini non erano importanti come oggi, a luglio e agosto uscivano di casa all’alba per tornare al tramonto, giocavano nei cortili o andavano a trovare gli amici, e mamma e papà non è che sapessero esattamente dove fossero. Le estati duravano troppo poco e i nonni facevano i nonni, capaci di gestire i nipoti addirittura per più di due ore consecutive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

