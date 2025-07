paolo crepet a palmanova con la sua nuova conferenza spettacolo sabato 19 luglio

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco di alcune selezionate venue estive con la sua nuova conferenza spettacolo dal titolo “ Il reato di pensare ”. Dopo il successo di “Mordere il cielo” e “Prendetevi la luna”, show che hanno registrato sold out a ripetizione, Paolo Crepet torna in scena con il nuovo progetto dedicato al suo ultimo libro. Il tour vedrà anche un’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 19 luglio nel suggestivo scenario di Piazza Grande, nella città Patrimonio Unesco di Palmanova. 🔗 Leggi su Udine20.it

