Pamela Anderson oggi: in una calda giornata di luglio newyorkese insegna come essere eleganti ma evidenti, a 58 anni. A quasi 60 anni, la diva, sex symbol degli Anni 90, si mostra per le strade della Grande Mela con un abito blu elettrico che mette in evidenza il suo fisico formoso e longilineo. Quello che aveva a 20 anni. L’accessorio da copiare? Il taglio caschetto che ama indossare in molte versioni. Sempre biondo. Spesso, mosso. Un hairlook che si combina bene con volti che hanno superato i 50 e i 60 anni. Perché in grado di regalare vivacità e giovinezza. Pamela Anderson e l’arte di portare il caschetto a quasi 60 anni. 🔗 Leggi su Amica.it

