Paltrinieri senza limiti | Argento ai Mondiali anche nella 5 km con un dito rotto Bis anche per Taddeucci

Niente e nessuno può al momento fermare Gregorio Paltrinieri. O meglio: solo l’imprendibile tedesco Florian Wellbrock. L’italiano ha conquistato l’argento anche nella 5 km dei Mondiali di nuoto a Singapore – dopo quella di un paio di giorni fa nei 10 – gareggiando con un taping alla mano a causa della frattura di un dito procuratasi proprio nella prima gara. Taping che si è inoltre staccato già al primo giro a causa del vigore delle sue bracciate. Si tratta della 18ª medaglia mondiale, la nona in acque libere per Paltrinieri. Ma queste due hanno un sapore speciale, considerando che il campione olimpico italiano ha dovuto fare i conti con un distacco di un piccolo frammento osseo all’inserzione del tendine estensore della terza falange del quarto dito della mano sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paltrinieri senza limiti: Argento ai Mondiali anche nella 5 km con un dito rotto. Bis anche per Taddeucci

In questa notizia si parla di: paltrinieri - argento - mondiali - limiti

A Hvar Paltrinieri conquista l’oro nei 5 km europei, Bethlem argento e Rasovzsky bronzo - Nel pomeriggio, la competizione ai campionati europei di fondo sull’isola croata di Hvar ha visto una sorprendente svolta, con la conquista della medaglia d’oro che ha catturato l’attenzione degli appassionati di atletica.

Nuoto di fondo, Italia argento nella staffetta mista agli Europei 2025. Paltrinieri si arrende a Rasovszky - Calato il sipario sull’ edizione 2025 degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad (Croazia). Nelle acque libere croate la staffetta mista 4×1500 metri ha sancito la chiusura della competizione in cui l’Ungheria ha confermato di essere la squadra guida.

Mondiali di nuoto Singapore 2025, infinito Paltrinieri: vince l’argento nella 10 km - È arrivata la prima medaglia ai Mondiali di Nuoto a Singapore 2025 per l’Italia: a vincerla è stata Gregorio Paltrinieri, arrivato secondo nella 10 km in acque libere.

Mondiali di #nuoto, prime medaglie per l’Italia a #Singapore: Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci entrambi argento nella 10 km. Il campione... Vai su Facebook

Paltrinieri senza limiti: Argento ai Mondiali anche nella 5 km con un dito rotto. Bis anche per Taddeucci; Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci replica l’argento ai Mondiali anche nella 5 km!; Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci argento nella 10km ai Mondiali di Singapore 2025 · Nuoto di fondo.

Paltrinieri dopo l'argento nella 5km: "Il caldo ti ammazza, ma prestazione geniale. Piscina? Dico no a malincuore" - Gregorio Paltrinieri ha parlato ai microfoni della Rai subito dopo la medaglia d'argento nella 5km in acque libere. Come scrive eurosport.it

Mondiali di nuoto, argento nella 5 chilometri in acque libere per Paltrinieri - Gregorio Paltrinieri non finisce mai di stupire ed è medaglia d’argento nella 5 chilometri in acque libere dei Campionati mondiali di Singapore. Scrive msn.com