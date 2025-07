Gregorio Paltrinieri ha messo testa e cuore nel conquistare la sua seconda medaglia in questi Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Nelle acque libere dell’ isola di Sentosa (Singapore), il campione carpigiano si è tinto nuovamente d’argento, alle spalle del tedesco Florian Wellbrock (doppietta d’oro) nella 5 km. Un risultato tutt’altro che scontato, viste le condizioni nelle quali l’azzurro si è trovato a competere, ovvero col dito della mano sinistra rotto. Greg si era presentato con una protezione, ma dopo pochi metri di gara l’ha persa: “ Mi è saltata via dopo poco, è stata una gara molto più dura dell’altro giorno, complicatissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paltrinieri realista: "Più di così non si poteva, questo caldo ti ammazza". E spiega la scelta di non gareggiare in piscina