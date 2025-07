Paltrinieri ha vinto l'argento ai Mondiali di Singapore con una frattura al dito | Ne ho altri 9

Gregorio Paltrinieri ha vinto l'argento della 10 km con un dito fratturato. Il nuotatore azzurro, che già ha ottenuto un risultato storico di per sé, conquistando una medaglia nelle ultime otto edizioni dei Mondiali a cui ha partecipato, in realtà ha compiuto un' impresa eroica.

Gregorio Paltrinieri non finisce mai di stupire ed è medaglia d'argento nella 5 chilometri in acque libere dei Campionati mondiali di Singapore. L'azzurro, che ha gareggiato con una piccola frattura al quarto dito della mano sinistra riportata nelle fasi iniziali dell

