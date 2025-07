Pallavolo Serie A2 Emma Villas | il 19 ottobre debutto in casa dell’Abba Pineto

E’ stato svelato ieri il calendario della prossima serie A2 che vedrà la Emma Villas Codyeco Lupi Siena (nella foto il presidente Bisogno) ai nastri di partenza con discrete ambizioni. Il team biancoblù esordirà in casa della Abba Pineto dell’ex centrale senese Trillini il prossimo 19 ottobre (ritorno l’11 gennaio a Siena). La seconda giornata coincide con l’esordio casalingo: il 26 ottobre la squadra di coach Petrella se la vedrà con lo Sviluppo Sud Catania, nuova società nata dall’unione di intenti tra Acicastello e Palmi. Il ritorno in Sicilia sarà il 18 gennaio. Terza turno a Prata di Pordenone (2 novembre, ritorno il 25 gennaio) mentre il 9 novembre sarà la volta della sfida interna contro Cantù (1 febbraio in Brianza). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. Emma Villas: il 19 ottobre debutto in casa dell’Abba Pineto

In questa notizia si parla di: ottobre - serie - emma - villas

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile è pronta a iniziare. La FIGC ha comunicato le date ufficiali per i prossimi impegni delle giallorosse: il campionato di Serie A scatterà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto si terrà la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione riservata alle 12 squadre della massima serie.

«Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. È possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga, in maniera stabile» - I l 6 giugno termina La Pennicanza, il programma condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2.

Serie A rugby 2025/26: inizio il 19 ottobre, novità sui gironi e regolamento - La Fir ha sciolto i dubbi: il campionato di Serie A 2025/26 di rugby inizierà il 19 ottobre. Più avanti sarà invece ufficializzata la composizione dei gironi, inclusa quella del girone 2 del quale dovrebbero far parte i Cavalieri Union.

DAY ONE - VolleyMercato 2025 Intervista a Fabio Mechini di Emma Villas Codyeco Lupi Siena. #EmmaVillasSiena #lupisantacroce #SerieA2M Vai su Facebook

Svelato il Calendario 2025/2026 di Serie A2 maschile: fine Regular Season il 29 marzo; Questo il calendario 2025/2026 della Serie A2 Maschile; Volley Serie A2: Alessandro Piccinelli è il nuovo libero dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena.

Pallavolo Serie A2. Emma Villas: il 19 ottobre debutto in casa dell’Abba Pineto - E’ stato svelato ieri il calendario della prossima serie A2 che vedrà la Emma Villas Codyeco Lupi Siena (nella ... Riporta msn.com

Volley A2: ecco i calendari, prima in casa per l’Abba Pineto - Inizierà in casa, davanti al proprio pubblico, la stagione 2025/26 dell’ABBA Pineto in Serie A2 Credem Banca. Come scrive rete8.it