Palermo violenta | difende un barista picchiato l' assessore Ferrandelli E' allarme

L’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, è stato picchiato da un gruppo di sei persone dopo essere intervenuto in difesa di un commerciante in via Alloro, nel centro storico. Il titolare di un bar era stato accerchiato e aggredito. Il politico è stato colpito con uno sgabello alle spalle ed è stato poi trasportato al Buccheri la Ferla. Le sue condizioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo violenta: difende un barista, picchiato l'assessore Ferrandelli. E' allarme

