Palermo l’assessore Ferrandelli aggredito mentre difende il titolare di un bar

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto di coraggio finisce in violenza. Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale di Palermo, è stato aggredito durante una rissa scoppiata in via Alloro, mentre tentava di difendere il titolare di un bar brutalmente picchiato da un gruppo di uomini. L’intervento dell’assessore, mosso da senso civico e coraggio, gli è costato calci e pugni da parte degli aggressori. La condanna del sindaco Lagalla. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si è recato personalmente sul luogo dell’aggressione per esprimere solidarietĂ all’assessore e al commerciante aggredito. « A nome mio e dell’intera Giunta comunale, esprimo ferma condanna nei confronti di quel gruppo di vigliacchi che ha scatenato la rissa», ha dichiarato Lagalla. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palermo, l’assessore Ferrandelli aggredito mentre difende il titolare di un bar

In questa notizia si parla di: palermo - assessore - ferrandelli - aggredito

Basta carrozze trainate da cavalli a Palermo, l'assessore Forzinetti: "I tempi sono cambiati, dobbiamo adeguarci" - "Il servizio di trasporto pubblico mediante carrozze trainate da cavalli, pur costituendo in passato un elemento di attrazione turistica e folcloristica, risulta oggi oggettivamente superato e vetusto, sotto molteplici profili".

Palermo, interviene per difendere un commerciante: aggredito l’assessore Ferrandelli - (Adnkronos) – L’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli è rimasto vittima di un'aggressione avvenuta all'esterno di un bar di via Alloro, nel centro storico della città .

Palermo violenta: difende un barista, picchiato l'assessore Ferrandelli. E' allarme - L’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, è stato picchiato da un gruppo di sei persone dopo essere intervenuto in difesa di un commerciante in via Alloro, nel centro storico.

L’assessore Ferrandelli aggredito in centro a Palermo, sgabello sulla schiena per difendere un commerciante accerchiato: L’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli è stato trasportato in ambulanza in ospedale dopo una aggressione… http://dlvr.it/TLzZvf #C Vai su X

Aggredito in centro l'assessore all'emergenza abitativa di Palermo Fabrizio Ferrandelli Vai su Facebook

Interviene per difendere il titolare di un bar e viene aggredito a colpi di sgabello, ferito l'assessore Ferrandelli; Palermo, interviene per difendere un commerciante: aggredito l'assessore Ferrandelli; Interviene per difendere titolare di un bar, picchiato l’assessore Ferrandelli.

L’assessore Ferrandelli aggredito a Palermo, era intervenuto per difendere un barista - Fabrizio Ferrandelli, assessore del Comune di Palermo, è stato aggredito da alcune persone dopo aver preso le difese di un barista ... Segnala strettoweb.com

Violenza a Palermo, aggredito assessore comunale - L'assessore comunale a Palermo, Fabrizio Ferrandelli, è stato aggredito durante una rissa in cui alcuni uomini stavano picchiando il titolare di un bar. Secondo msn.com