Palermo aggredito l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli | era intervenuto in difesa del titolare di un bar

L’ assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli è stato aggredito dopo essere intervenuto per difendere il proprietario di un bar, attaccato da alcuni clienti al momento di pagare il conto. È successo nel pomeriggio di giovedì 17 luglio, di fronte un bar di via Alloro, nel centro storico della città . Ferrandelli è intervenuto quando ha visto un gruppo di 6 uomini che aggrediva il titolare del bar, rimanendo coinvolto nella rissa e riportando delle contusioni. La discussione tra il gruppo e il commerciante sembra sia nata al momento di pagare il conto. Ferrandelli ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palermo, aggredito l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli: era intervenuto in difesa del titolare di un bar

In questa notizia si parla di: intervenuto - ferrandelli - palermo - aggredito

L'assessore era intervenuto per difendere il titolare di un bar dalla furia di sei persone LEGGI QUI https://www.palermolive.it/palermo-assessore-ferrandelli-preso-a-colpi-di-sgabello-era-intervenuto-per-difendere-un-commerciante/ #assessore #fabrizioferra Vai su Facebook

Cisl Palermo Trapani (@CislPaTp) Vai su X

Palermo, aggredito l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli: era intervenuto in difesa del titolare di…; Fabrizio Ferrandelli aggredito a Palermo, l'assessore era intervenuto per difendere un barista da 6 persone; Palermo, interviene per difendere un commerciante: aggredito l'assessore Ferrandelli.

Violenza a Palermo, aggredito assessore comunale - L'assessore comunale a Palermo, Fabrizio Ferrandelli, è stato aggredito durante una rissa in cui alcuni uomini stavano picchiando il titolare di un bar. Da msn.com

Palermo, interviene per difendere un commerciante: aggredito l'assessore Ferrandelli - L’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli è rimasto vittima di un'aggressione avvenuta all'esterno di un bar di via Alloro, nel centro storico della città. msn.com scrive