Palazzo dell’antica Cancelleria Accordo tra Comune e Regione

MONTOPOLI Un ulteriore passo avanti per la riqualificazione del palazzo dell’antica Cancelleria di Montopoli. La giunta della Regione Toscana, dopo lo stanziamento del contributo di 200mila euro disposto con la variazione di bilancio approvata nella scorsa primavera, regionale ha ora approvato lo schema di accordo di programma con il Comune di Montopoli con il quale viene confermato lo stanziamento delle risorse per il sostegno del progetto che porterĂ alla nascita all’interno dello storico immobile, situato nel cuore del borgo, di un nuovo ufficio turistico e spazi di rappresentanza. Con il trasferimento della sala consiliare dal palazzo comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzo dell’antica Cancelleria. Accordo tra Comune e Regione

