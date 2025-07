‹ › 1 6 pagani utopia coyote. ‹ › 2 6 pagani utopia coyote. ‹ › 3 6 pagani utopia coyote. ‹ › 4 6 pagani utopia coyote. ‹ › 5 6 pagani utopia coyote. ‹ › 6 6 pagani utopia coyote. Cosa c’è di più esclusivo di una Pagani? Una Pagani che è pure un esemplare unico: è il caso della “ The Coyote ”, edizione one-off della Utopia, creata per omaggiare il mondo delle competizioni. Il collezionista che se la metterà in garage – e che possiede già altre due Pagani – ha voluto che la livrea dell’auto esprimesse il sapore racing dei bolidi che corrono nelle gare di durata, come la 24 Ore di Le Mans, tanto per citare la più celebre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pagani Utopia “The Coyote”, l’essenza del motorsport è servita – FOTO