Pagamento Assegno di inclusione quando avviene dopo la sospensione di luglio 2025?

Per le famiglie che percepiscono l’ Assegno di inclusione è importante conoscere quando riprende il pagamento dell’indennitĂ dopo la sospensione di luglio 2025. Infatti, i nuclei che il prossimo 27 luglio non si vedranno accreditare l’Assegno di inclusione sulla carta elettronica, dovranno attendere il successivo pagamento a patto che, nel frattempo, abbiano presentato la domanda di rinnovo dell’indennitĂ che ha preso il posto del Reddito di cittadinanza e che questa sia stata accettata dall’Inps. La regola vale per tutte le famiglie alle prese con la domanda di rinnovo della misura. Infatti, dopo 18 mesi di fruizione dell’Assegno di inclusione, per il successivo «pacchetto» di 12 mensilitĂ della misura è necessario osservare il passaggio a vuoto di un mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

