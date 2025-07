Offagna si rituffa nell’etĂ di mezzo con le Feste medievali che partono domani per otto giorni di grandi eventi. Fino a domenica 26, dal pomeriggio a tarda sera, i vicoli, le strade e le piazze del centro storico torneranno a rivivere l’atmosfera del passato con mostre, sfilate in costume, duelli, mercatini artigianali e cene nelle taverne ricreate come un tempo. Salendo verso la rocca, che svetta sulla sommitĂ del paese e offrì protezione a tutto il territorio anconetano, si incontreranno nobili e popolani, cavalieri e scene di vita quotidiana, antichi mestieri, giochi storici, musiche e balli medievali, falconieri, prodezze di spade e di balestre, giochi di fuoco e di bandiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paese di speranza e nuove albe. Offagna si rituffa nel Medioevo