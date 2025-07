Padrone in vacanza cane muore in garage a Fabbrico

Fabbrico (Reggio Emilia), 18 luglio 2025 - Sono state avviate indagini sul decesso di un cane pitbull, che sarebbe stato stroncato da caldo e sete, dopo essere stato lasciato nel garage dal proprietario che si era assentato alcuni giorni per le vacanze. Accade a Fabbrico. Nei giorni scorsi, in un condominio di via Falcone, sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia locale dopo la segnalazione di un cane in gravi condizioni. Ma per il pitbull non c’è stato nulla da fare. Pare che fosse stata incaricata una persona per portare cibo e acqua all’animale. Ma, visto quanto accaduto, qualcosa non deve aver funzionato a dovere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Padrone in vacanza, cane muore in garage a Fabbrico

