Padre adescava minorenni Condannato a undici anni Perde la potestà genitoriale

Il pm Alessio Bernardi in aula aveva chiesto una condanna a dieci anni. La gup, Federica Brugnara, ha invece usato la mano pesante e gli ha inflitto 11 anni e 4 mesi. Oltre a una serie di pene accessorie, dalla decadenza dalla potestà genitoriale all’interdizione da qualsiasi luogo - e mestiere - che comporti la frequentazione di minorenni. Così si è concluso ieri il processo in abbreviato per il 37enne di Palazzolo che lo scorso agosto era stato arrestato per prostituzione minorile, produzione e detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime, ma anche revenge porn, stalking e abusi nei confronti della ex moglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Padre adescava minorenni . Condannato a undici anni. Perde la potestà genitoriale

