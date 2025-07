Pac Confagricoltura in piazza a Bruxelles contro i tagli

Mercoledì 16 luglio a Bruxelles, in concomitanza con la presentazione della proposta della Commissione europea sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale post-2027, Confagricoltura ha convocato in loco la sua Giunta nazionale, partecipando poi alla marcia simbolica verso la sede della Commissione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

#PAC. @Confagricoltura: Non accetteremo tagli al bilancio agricolo, in piazza a Bruxelles contro le proposte della commissione https://agricultura.it/2025/07/15/pac-confagricoltura-non-accetteremo-tagli-al-bilancio-agricolo-in-piazza-a-bruxelles-contro-le-prop Vai su X

PAC, CONFAGRICOLTURA: NO AI TAGLI ALL’AGRICOLTURA EUROPEA Confagricoltura esprime apprezzamento per le dichiarazioni degli eurodeputati Dorfmann (PPE) e Nardella (S&D), che in una nota congiunta oggi hanno evidenziato come l’ipotesi del Vai su Facebook

