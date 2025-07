Ostia sequestri al V-Lounge | sigilli al ristorante e alla piscina

Ostia, 18 luglio 2025 – Sono scattati i sigilli ad un altro stabilimento balneare di Ostia: questa volta è toccato al V-Lounge Beach, dove questa mattina si è svolto il blitz della Guardia di Finanza e degli agenti della Polizia locale X Gruppo Mare. Il motivo di sigilli sarebbe riconducibile ad abusi edilizi, che sarebbero stati riscontrati nelle strutture de l ristorante, parcheggi e piscina. Secondo quanto si apprende, l o stabilimento al momento resta aperto, ma con dei limiti. Il mese scorso i sigilli erano scattati per uno storico stabilimento del litorale romano il Venezia ( leggi qui ), anche in quel caso il provvedimento sarebbe stato preso per illeciti in materia di urbanistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it