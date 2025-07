Vinci, 18 luglio 2025 – “Negli ultimi due o tre mesi, fra spaccate alle auto in sosta, furti e atti vandalici, la situazione è diventata ingestibile: così non si può andare avanti. Cosa chiediamo? Che il sindaco Daniele Vanni interceda presso il prefetto per valutare l’adesione al progetto ’ Strade Sicure ’, d’intesa con altri sindaci dell’Empolese Valdelsa”. E’ la richiesta di una dozzina di negozianti di Sovigliana e Spicchio, che ieri si sono ritrovati presso Gelli Cucine (uno dei negozi colpiti dall’ultima ondata di furti, con i ladri che hanno rubato a quanto pare una centralina elettrica da 200 euro, ndr) per fare il punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ostaggi di una banda di teppisti, vogliamo sicurezza e serenità ”