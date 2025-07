Orrore alla Dogaia detenuto trovato morto in isolamento È giallo

Un'ombra inquietante si allunga sul carcere della Dogaia di Prato. Questa mattina, il corpo di un detenuto rumeno di 58 anni è stato trovato senza vita. L'uomo si trovava nella sezione di isolamento, stava scontando una sanzione disciplinare. La sua morte scuote l'ambiente carcerario e solleva diverse domande. Le autorità hanno subito avviato indagini approfondite. Il detenuto aveva una storia complessa. Il suo fine pena era previsto per il 24 febbraio 2026. Il suo passato criminale includeva gravi precedenti penali. Tra questi, si contano violenza sessuale, maltrattamenti, calunnia, minacce e lesioni personali.

Prato: detenuto morto alla Dogaia. La Procura: “In cella nessuno strumento che faccia pensare al suicidio”. Disposta l’autopsia - Il corpo senza vita di un detenuto rumeno di 58 anni è stato ritrovato stamani, 18 luglio 2025, all'interno della sezione di isolamento, dove stava scontando una sanzione disciplinare.

