Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche del weekend 19-20 luglio 2025

Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana di sabato 19 e domenica 20 luglio 2025, concentrandosi su amore e lavoro. In queste 48 ore, la Luna, dapprima in Toro, entrerà nel cielo del Gemelli. Vediamo come questa configurazione astrale influenzerà il weekend dei segni zodiacali. Oroscopo Paolo Fox 19-20 luglio 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: weekend positivo per le questioni di cuore. Sarai vincente. Lavoro: saprai fare la differenza grazie alla tua determinazione. Domenica pomeriggio, sarai avvolto dalla pigrizia. Toro - Amore: sei titubante sul da farsi, ma attenzione a non tirarla troppo per le lunghe. 🔗 Leggi su Ultimora.news

