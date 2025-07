Arezzo, 18 luglio 2025 – Un’altra mazzata sull’oro aretino. Da giovedì a mezzanotte, è entrata in vigore una nuova normativa in Turchia che impone una tassa del 6% sul valore complessivo, oro più manifattura, per tutte le importazioni orafe. Una decisione che ha provocato un’immediata paralisi dell’export verso uno dei mercati più importanti per il distretto orafo aretino. Fino a pochi giorni fa, la Turchia rappresentava un canale strategico, sia per la lavorazione che per la rifusione dell’oro, grazie anche a una rete logistica flessibile e alla possibilità di servire da hub verso mercati complessi come Medio Oriente e Nord Africa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Oro, mazzata-bis dopo i dazi Usa. Imposta blocca il mercato turco, Giordini: "Siamo in emergenza"