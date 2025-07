Orchestra da Camera Fiorentina Si apre il festival musicale dei concerti della liuteria toscana

Sta per partire il Festival dei concerti della liuteria toscana, la rassegna dedicata ai maestri dell’arte liutaria tra ‘700 e ‘900 e ai preziosi strumenti usciti dalle loro botteghe, organizzata dall’ Orchestra da Camera Fiorentina con la direzione artistica del maestro Giuseppe Lanzetta. A Firenze 16 serate fino a settembre, a cominciare dal concerto inaugurale del 22 luglio alle ore 21 all’Oratorio S.Maria Vergine della Croce al Tempio, dove Ladislau Petru Horvath proporrà ’Il violino segreto’, una sorta di lezione concerto dedicata alle più celebri arie d’opera di Verdi e Puccini, con Costanza Mascilli Migliorini voce recitante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orchestra da Camera Fiorentina. Si apre il festival musicale dei concerti della liuteria toscana

Firenze, concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel segno di Beethoven e Schubert - Firenze, 7 maggio 2025 - Francesco Nicolosi solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina in due serate con il grande pianista, nel segno di Beethoven e Schubert.

Firenze, John Scott Marrone sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina - Firenze, 26 maggio 2025 – Direttore d'orchestra e di formazioni corali di fama internazionale, fondatore dell’Allegro Chamber Ensemble, John Scott Marrone sale sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto in programma mercoledì 28 maggio alle ore 21 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze.

Da Firenze alla Tunisia: concerto speciale dell’Orchestra da Camera Fiorentina - Firenze, 2 luglio 2025 - Da Firenze alla Tunisia. L'appuntamento è all’anfiteatro romano di El Jem patrimonio dell’umanità e simbolo di una Tunisia che custodisce con orgoglio la sua storia millenaria: si terrà il 12 luglio questo evento di straordinaria rilevanza artistica e simbolica.

L'Orchestra da Camera Fiorentina in concerto in Tunisia - L'evento di apertura si terrà sabato 12 luglio alle 22 e vedrà protagonista l'Orchestra da Camera Fiorentina, per una serata dedicata ai grandi classici della musica italiana. Scrive ansa.it