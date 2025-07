ops unicredit bpm consob studia la proroga

L’Ops Unicredit-Bpm resta nelle secche, mentre la Consob studia se può o meno congelare di nuovo l’offerta. In audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo al Senato a chiarirlo è il presidente dell’Authority di Borsa, Paolo Savona. "Stiamo studiando – replica a domanda specifica dei senatori – se abbiamo i poteri di fronte ad una situazione che non è ancora chiarita, se abbiamo ancora poteri di poter concedere altro: la prima risposta che abbiamo – sottolinea Savona – è che non è così, ma se dall’analisi giuridica emerge che questi poteri li abbiamo, allora eserciteremo questi poteri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

