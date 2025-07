Opera Bonifacio è libero | Ho pagato il conto

Esce dal carcere di Opera Rino Gennaro Bonifacio, ex boss del narcotraffico internazionale: è tornato in libertà dopo otto anni di detenzione. Arrestato nel novembre 2017, Bonifacio - soprannominato l’"El Chapo" italiano - è un 54enne originario della provincia di Napoli e rozzanese d’adozione. È stato uno dei principali protagonisti del narcotraffico internazionale, noto per essere stato il primo a importare in Italia l’ecstasy, quando ancora la sostanza non era classificata come droga. Dopo 18 anni di carcere, era già tornato in libertà una prima volta, decidendo di raccontare la sua vicenda in un’ autobiografia dal titolo “Malabellavita”, con una prefazione firmata dalla senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

