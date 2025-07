Open Day Carta d’Identità Elettronica

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 19 luglio. È prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio XI, degli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52. A causa di un intervento di manutenzione alla piattaforma ANPR, previsto fra le ore 16:30 di sabato 19 e le ore 10:30 di domenica 20 luglio, l’open day si svolgerà solo nella giornata di sabato. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9:00 di venerdì 18 luglio, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it