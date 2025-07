Open ArmsProcura ricorre in Cassazione

11.31 La Procura di Palermo ha depositato inl Cassazione il ricorso contro l'assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms. Gli era stato contestato di avere impedito l'approdo della nave a Lampedusa, trattenendo illecitamente a bordo i migranti soccorsi in mare. Salvini è stato assolto in I grado dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Ora la Procura ha presentato ricorso "per saltum" e si è rivolta direttamente alla Cassazione, 'saltando' il passaggio in Appello. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

