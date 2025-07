Open Arms Procura impugna assoluzione Salvini Ministro | Difendere confini non è reato

La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Si tratta del cosiddetto "ricorso per saltum" che consente di evitare il giudizio di appello e di ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte. Salvini ha commentato: "Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere l'Italia e i suoi confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Open Arms, Procura impugna assoluzione Salvini. Ministro: "Difendere confini non è reato"

