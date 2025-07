Open Arms Procura di Palermo impugna sentenza assoluzione per Salvini | cosa succede adesso

La Procura di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, assolto lo scorso dicembre dall'accusa di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio nel processo Open Arms. 🔗 Leggi su Fanpage.it

