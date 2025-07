Open Arms niente processo d' appello per Salvini | la Procura ricorre direttamente in Cassazione

Si salta il processo d'appello: la Procura di Palermo ha deciso di impugnare la sentenza di assoluzione del ministro Matteo Salvini "per saltum", cioè direttamente in Cassazione. Il ricorso è stato depositato e ora sarĂ la Corte a fissare la data dell'udienza. Il procuratore aggiunto Marzia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: processo - appello - salvini - procura

Omicidio Eletti, il 12 maggio nuovo processo in Appello - Si terrĂ il 12 maggio il nuovo processo in Appello che vede imputato Marco Eletti per il doppio gesto sanguinario verso i familiari.

Processo Nuovo Clan Partenio: concluse le difese, verdetto d'appello a giugno - Si è conclusa davanti ai magistrati della III Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli la fase delle discussioni difensive nel processo di secondo grado a carico dei presunti membri del cosiddetto “Nuovo Clan Partenio”.

Omicidio Giulia Tramontano, via il processo di appello per Impagnatiello a giugno - Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, tornerà in aula per il processo d’appello.

Un abbraccio liberatorio atteso dal 2008 La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso Vai su Facebook

Open Arms, la Procura di Palermo impugna l’assoluzione di Salvini; Open Arms, la Procura contro l'assoluzione di Salvini: ricorso immediato in Cassazione. «Fatti accertati, il tribunale ha ignorato le leggi»; Open Arms, niente processo d'appello per Salvini: la Procura ricorre direttamente in Cassazione.

Processo Open Arms, la procura di Palermo impugna l'assoluzione di Matteo Salvini: "Si pronunci la Cassazione" - Depositato il ricorso presso la Suprema Corte contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio il leader ... Segnala huffingtonpost.it

Open Arms, procura di Palermo impugna l'assoluzione di Salvini - Dopo un lungo processo davanti al tribunale di Palermo in cui era accusato di aver trattenuto illegittimamente a bordo della nave della ong Open Arms un gruppo di migranti soccorsi in mare nell'agosto ... Riporta msn.com