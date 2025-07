La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Si tratta del cosiddetto “ricorso per saltum” che consente di evitare il giudizio di appello e di ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte. Come ricorderete, Salvini era accusato di aver trattenuto illegittimamente a bordo della nave della ong Open Arms un gruppo di migranti soccorsi in mare nell’agosto del 2019, impedendo all’imbarcazione l’approdo a Lampedusa. L’ex ministro dell’Interno lo scorso 20 dicembre era stato assolto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Open Arms: la procura di Palermo impugna l’assoluzione di Salvini