Open Arms la Procura di Palermo contro l’assoluzione di Salvini | il ricorso direttamente in Cassazione

La Procura di Palermo ha deciso di impugnare direttamente in Cassazione  l’assoluzione di Matteo Salvini  nel processo sulla nave Open Arms. I magistrati contestano la sentenza del Tribunale, che aveva assolto il leader della Lega dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio  per i fatti dell’agosto 2019, quando da ministro dell’Interno bloccò lo sbarco di 147 migranti. La scelta è quella del cosiddetto “ricorso per saltum”, una via giuridica rara e in parte inedita, che consente di portare subito il caso davanti alla Corte di Cassazione, evitando il passaggio in appello. 🔗 Leggi su Open.online