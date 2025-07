Open Arms la mossa choc dei pm contro l' assoluzione Salvini

- in aggiornamento - Nuovo affondo dei giudici contro il ministro Matteo Salvini, assolto in primo grado dall'accusa di sequestro di persona dei migranti a bordo della nave Open Arms nell'agosto 2019. La Procura di Palermo ha fatto ricorso in Cassazione. Una mossa a sorpresa perché, di fatto, bypassa i giudici di appello. La scelta dei pm, dunque, è quella di giocare la partita non sul merito ma esclusivamente dal punto di vista del diritto. Un caso del genere viene definito " ricorso per saltum " che consente di evitare il giudizio di appello e di ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Open Arms, la mossa choc dei pm contro l'assoluzione Salvini

